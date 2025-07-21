«ترامب ميديا» تشتري بيتكوين بملياري دولار والسهم يقفز 7%

ارتفع سهم «ترامب ميديا آند تكنولوجي» بنسبة 7% خلال تعاملات الاثنين، بعدما كشفت المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأمريكي عن استحواذها على ما قيمته مليارا دولار من عملة البيتكوين المشفرة، وذلك في إطار خطتها المُعلنة سابقاً للتحوّل إلى شركة خزانة أصول رقمية.

وقالت الشركة في بيان صدر يوم الاثنين، إن نحو 300 مليون دولار إضافية خُصصت لاستراتيجية الاستحواذ على خيارات تتعلق بأوراق بيتكوين، مع الإشارة إلى أنها تعتزم مواصلة شراء البيتكوين والأصول المرتبطة بها، وتحويل هذه الخيارات إلى بيتكوين وفقاً لظروف السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفن نونيز في بيان، إن مالكة منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» اشترت عملات البيتكوين في إطار تنفيذ استراتيجية إنشاء احتياطي منها.

ومن جانبها، أوضحت المجموعة في بيان آخر أن عملية شراء البيتكوين هي جزء من خطة مسبقة أُعلن عنها في مايو الماضي للتحول إلى مؤسسة تخزين للعملة.

وأضافت أن عملية الشراء الأخيرة رفعت نسبة البيتكوين من إجمالي أصول المجموعة، البالغة 3 مليارات دولار، إلى الثُلثين.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من ساراسوتا في فلوريدا مقراً لها، أنها ستستخدم أيضاً بيتكوين والأوراق المرتبطة بها لتحقيق إيرادات، وربما «للاستحواذ على أصول رقمية إضافية».