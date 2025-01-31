استقرار معدل نمو اقتصاد التشيك عند 0.5 %

سجل اقتصاد جمهورية التشيك نموا بوتيرة مستقرة في الربع الأخير من العام الماضي، وفقا للتوقعات، بحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء التشيكي اليوم الجمعة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 5ر0%، على أساس ربع سنوي، وهو نفس معدل النمو في الربع السابق. ويشهد الاقتصاد نموا منذ الربع الرابع من عام 2023 .

وجاء النمو الإجمالي في الربع الأخير من عام 2024، مدعوما بالطلب المحلي، خاصة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر.

وفي الوقت نفسه، كان للطلب الخارجي تأثير سلبي.

وعلى أساس سنوي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر1%، في الربع الرابع، مقارنة بـ 4ر1%، في الربع السابق عليه. وكان ذلك أيضا متماشيا مع التوقعات.

يشار إلى أنه خلال عام 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بواقع 0ر1%، مقارنة بعام 2023، مدفوعا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر والحكومة العامة.