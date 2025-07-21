الصين تطلق مرحلة جديدة من تطوير قطاع النقل وترفع عدد مطاراتها المدنية المعتمدة إلى 263 مطاراً

أعلنت وزارة النقل الصينية الإثنين، تحقيق تقدم ملموس في تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد، ضمن مسار تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021–2025).

وخلال مؤتمر صحافي عقده وزير النقل، أشار «ليو وي» إلى أن عدد المطارات المدنية المعتمدة في الصين بلغ 263 مطاراً بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 22 مطاراً مقارنة بنهاية الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020).

كما ارتفع طول شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة بمقدار 10 آلاف كيلومتر خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، ليصل إجمالي طول السكك الحديدية في البلاد إلى 162 ألف كيلومتر، حسبما نقلت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الريفية، قال «ليو»: إن إجمالي طول الطرق الريفية بلغ 4.64 ملايين كيلومتر بنهاية عام 2024، في خطوة تعزز ربط المناطق النائية بباقي أنحاء البلاد، وتسهم في دعم التنمية.

وسجل قطاع الطيران المدني الصيني نمواً قوياً خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم النقل 148.52 مليار طن - كيلومتر بزيادة 25% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع عدد المسافرين إلى 730 مليون شخص بنمو 17.9%، وبلغ حجم الشحن الجوي والبريدي 8.98 ملايين طن - كيلومتر بزيادة 22.1%.

وأفادت البيانات، بنمو ملحوظ في الرحلات الدولية إلى 6400 رحلة أسبوعياً، ما يمثل 84% من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19»، كما ارتفع حجم الشحن الجوي الدولي بنسبة 29.3%، فيما أضاف القطاع 19 وجهة جديدة ضمن دول مبادرة «الحزام والطريق».

وفي مجال تصنيع الطائرات المحلية، تجاوزت طائرة «C909» نصف مليون ساعة طيران آمنة، فيما نقلت طائرة «C919» أكثر من مليون مسافر.

وتستهدف إدارة الطيران المدني الصينية في 2025، تحقيق حجم نقل إجمالي يبلغ 161 مليار طن، ونقل 780 مليون مسافر، و9.5 ملايين طن - كيلومتر من الشحن الجوي، مع رفع نسبة استعادة الرحلات الدولية إلى أكثر من 90% من مستويات ما قبل الجائحة.