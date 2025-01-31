ترامب لم يحسم قراره بشأن فرض ضرائب على النفط الكندي والمكسيكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أنه لم يقرر بعد إذا كان سيفرض ضرائب على النفط الكندي والمكسيكي، بينما أكد أن الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات من هذين البلدين اعتبارا من 1 فبراير.

وردا على سؤال في البيت الأبيض الخميس قال ترامب "ربما، أو ربما لا. على الأرجح سنتخذ قرارا الليلة بشأن النفط".

ووفقا لتقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي، تمثل كندا والمكسيك 71% من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، وتمثل كندا وحدها نسبة 60%.

من جهة ثانية أكد الرئيس الأمريكي أنه سيفرض "رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا و25% على المكسيك بشكل منفصل"، قائلا "نحن بحاجة حقا إلى القيام بذلك، لأن لدينا عجزا تجاريا كبيرا جدا مع هذين البلدين".

كما برر ترامب هذه القرارات بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالفنتانيل، وهو مادة مسؤولة عن أزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة.