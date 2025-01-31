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أعمال

الدولار يستفيد من قرارات «الفائدة»

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وكالات

نيويورك

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 0.25% كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه لم يقدم سوى أدلة ضئيلة حول المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض هذا العام.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0408 دولار، وهو انخفاض طفيف عن قيمته السابقة البالغة 1.0406 دولار قبل القرار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.51% إلى 0.908 مقابل الفرنك السويسري. وتراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى 155.37.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو بنسبة 0.2% إلى 108.14.

ضعف

وواصل اليورو اتجاهه نحو الضعف مقابل الدولار، مع استجابة محدودة بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ خفض متوقع على نطاق واسع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.