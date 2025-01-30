"تسلا" تفشل في تلبية توقعات الأرباح والإيرادات

أعلنت تسلا عن بيانات الربع الأخير التي جاءت أقل من تقديرات المحللين.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بواقع 2 % على أساس سنوي إلى 25.7 مليار دولار. غير أن المحللين كانوا قد توقعوا 27.3 مليار دولار في المتوسط.

انخفض صافي الدخل بنسبة 71% عن نفس الفترة من العام السابق إلى 2.32 مليار دولار خلال الربع الرابع، أو 66 سنتاً للسهم، مقابل 7.93 مليارات دولار، أو 2.27 دولار للسهم. تم تعزيز رقم صافي الدخل في العام السابق من خلال منفعة ضريبية غير نقدية لمرة واحدة بقيمة 5.9 مليارات دولار.

وأعلنت تسلا أيضاً عن أرباح معدلة بقيمة 2.57 مليار دولار أو 0.73 دولار للسهم لتلك الفترة، وهو أقل أيضاً من توقعات المحللين التي بلغت 0.76 دولار للسهم.

وشهدت تسلا العام الماضي أول تراجع في عمليات تسليم سياراتها الكهربائية خلال أكثر من عقد.

وسلمت تسلا التي يرأسها ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك أقل بقليل من 1.79 مليون سيارة للعملاء. وهذا كان أقل مما جرى تسليمه في 2023 بواقع 19355 سيارة، رغم أن ماسك كان قد توقع زيادة طفيفة.

وانخفضت إيرادات السيارات بنسبة 8% إلى 19.8 مليار دولار مقابل 21.56 مليار دولار في الربع المقارن، ومن ذلك، جاء 692 مليون دولار من الاعتمادات التنظيمية.

انخفض الدخل التشغيلي للشركة بنسبة 23% خلال الربع الرابع على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار.

وتحدثت الشركة عن انخفاض متوسط ​​أسعار البيع عبر طرازات Model 3 وY، وS وX كسبب رئيسي للانخفاض.

وتشهد أسهم تسلا ارتفاعاً منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر بفضل علاقة ماسك المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.