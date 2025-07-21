حرب ترامب وباول.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة الأمريكية؟

لا تزال حجة خفض معدلات أسعار الفائدة دون حسم، مع توجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماعهم لمناقشة السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر، في ظل بيانات تُظهر مؤشرات جديدة على ارتفاع التضخم، وتكثيف الرئيس دونالد ترامب لمطالبه بخفض تكاليف الاقتراض.

بدا ترامب على وشك محاولة إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، لكنه تراجع مشيراً إلى اضطراب السوق الذي من المحتمل أن يتبع ذلك، ولا تزال توقعات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة دون تغيير يذكر رغم الأحداث المثيرة، وبعض التباينات بين أعضاء المجلس، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

لم يُشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، لكن العناوين الرئيسية، التي تُشير إلى إقالة باول الوشيكة تسببت في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما لا يُناسب ترامب تماماً، إذ يتوق إلى تمويل أرخص لسد العجز الفيدرالي الهائل.

مع ذلك فإن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي الحفاظ على استقرار التضخم، وليس خفض تكاليف التمويل الحكومي، ومن المتوقع أن يُبقي سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند نطاق 4.25%-4.50% في اجتماعه يومي 29 و30 يوليو.

وكان آخر خفض للفائدة قد أجراه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وبعد ذلك بدأ في مراعاة التأثير المحتمل على الأسعار من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب بسرعة بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

من المتوقع استئناف خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوقع المستثمرون خفضاً قدره ربع نقطة مئوية في سبتمبر، لكن هذه الاحتمالات تراجعت إلى ما يقرب من 50-50 الأسبوع الماضي، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.7% في يونيو من 2.4% في الشهر السابق، حيث أشار صانعو السياسات إلى أن تداعيات «رسوم ترامب» بدأت تظهر على معدلات التضخم.

بدأ اتجاه انخفاض أسعار السلع بالتغير، ما زاد من التضخم الإجمالي، في إشارة إلى أن الشركات ربما بدأت في تحميل المستهلكين بعض الرسوم الجمركية.

وقال باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون تسارع زيادات الأسعار هذا الصيف، وقد ترددوا في خفض أسعار الفائدة حتى يتضح حجم التضخم المتوقع، ومدة استمراره، وما إذا كان الاقتصاد سيبدأ في التباطؤ بما يكفي، لتخفيف الضغط على الأسعار.

وسيتلقى صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات الوظائف والتضخم لشهرين إضافيين قبل اجتماعهم في سبتمبر، وسيستمع المستثمرون، ومسؤولو إدارة ترامب، باهتمام إلى المؤتمر الصحفي، الذي سيعقده باول بعد الاجتماع في 30 يوليو، بحثاً عن أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة حينها.

في التعليقات الأخيرة قبل أن يبدأ صانعو السياسات فترة «تعتيم» على التصريحات العامة قبل الاجتماع المقبل، ظل التركيز منصباً بشكل كبير على التضخم، وكيف أظهر ارتفاع يونيو ارتفاع أسعار مجموعة من السلع المستوردة بشكل كبير.

إبقاء أسعار الفائدة ثابتة

في هذا الإطار صرحت أدريانا كوغلر، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس الماضي، بأن قضايا التجارة والرسوم الجمركية أصبحت الآن «المحرك الرئيسي للتوقعات الاقتصادية الأمريكية»، مضيفة أنه مع تزايد ضغوط الأسعار يحتاج البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة «لبعض الوقت»، للسيطرة على التضخم وسيكولوجيته.

وقالت: «أرى ضغطاً تصاعدياً على التضخم نتيجة للسياسات التجارية، وأتوقع زيادات إضافية في الأسعار لاحقاً هذا العام».

وأضافت أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة في الوقت الحالي «أمر مهم للحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل».

وخالف كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ذُكر كونه بديلاً محتملاً لباول، هذا الرأي في تعليقات لاحقة يوم الخميس، مكرراً دعوته لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع، الذي سيعقد بعد أسبوعين لمراعاة ما يراه تباطؤاً اقتصادياً قادماً، واحتمالية ألا يدوم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

استخدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفعاً تاريخياً سريعاً لأسعار الفائدة في عام 2022 للمساعدة في احتواء ارتفاع التضخم في أعقاب جائحة «كوفيد 19».

بحلول خريف العام الماضي كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي واثقين تماماً من تراجع التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، فبدأوا بخفض أسعار الفائدة، حيث أجروا ثلاثة تخفيضات في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

جعل ترامب من انتقاد ارتفاع التضخم محور حملته الرئاسية لعام 2024، متعهداً بانخفاض الأسعار فعلياً في عهده، ووعد أيضاً برفع الرسوم الجمركية.

ضغط الرسوم الجمركية

مع حلول موعد تنصيب ترامب كان الاقتصاد لا يزال ينمو بمعدلات أعلى من المعدلات الاعتيادية، وظل سوق العمل في حالة من الركود.

أعرب مسؤولو وموظفو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من أنه في حين أن الرسوم الجمركية، كأي ضريبة، من المفترض نظرياً أن يكون لها تأثير لمرة واحدة فقط على الأسعار، إلا أن هذه الظروف مقترنة بموجة التضخم المرتفعة الأخيرة قد تؤدي إلى مشكلة أكثر استمراراً.

كان التركيز على الرسوم الجمركية كونها مصدراً للتضخم وسبباً لتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة، محور غضب ترامب من باول، لكن محافظي البنك المركزي الأمريكي قالوا هذا الأسبوع، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو تظهر سبب قلقهم، حيث لا يزال التضخم أعلى من المستهدف، وربما يتجه نحو الارتفاع.

ضغوط الأسعار

وقدر كوغلر أن البيانات القادمة ستظهر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لتحديد هدف التضخم، بنسبة 2.5% في يونيو، بينما ارتفع المقياس «الأساسي» الذي يستثني سلعتي الغذاء والطاقة بنسبة 2.8%، وهو أعلى من مستواه في مايو.

بعد يوم من إصدار مؤشر أسعار المستهلك صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، لشبكة «فوكس بزنس»: «قد نكون عند نقطة تحول في ما يتعلق بالتضخم».

وأضاف أن ما يقرب من نصف السلع شهد زيادات في الأسعار تصل سنوياً إلى 5% أو أكثر، وهي نسبة يستخدمها لمراقبة نطاق التضخم خلال موجة ارتفاع الجائحة، وكانت هذه النسبة ضعف النسبة المسجلة في يناير.

وقال بوستيك: «ابتعد الرقم الرئيسي عن هدفنا، ولم يقترب منه... لقد شهدنا أعلى زيادة في الأسعار شهدناها طوال العام».

وأضاف: «نلاحظ مؤشرات كامنة في الاقتصاد تشير إلى ارتفاع ضغوط التضخم.. ضغوط الأسعار حقيقية».

تضخم نفقات الاستهلاك

في التوقعات الاقتصادية الصادرة في يونيو توقع مسؤولو الفيدرالي الأمريكي أن يصل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3% بنهاية هذا العام، لكنهم ما زالوا يتوقعون إمكانية خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية - وهو ما يقل بكثير عن التخفيض الهائل، الذي يريده ترامب بدعوته إلى سعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 1%.

من جهته قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: «مع أننا لا نشهد سوى آثار متواضعة نسبياً للرسوم الجمركية في البيانات الإجمالية الدقيقة حتى الآن أتوقع أن تزداد هذه الآثار في الأشهر المقبلة».