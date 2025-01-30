موافقة حكومية على بناء مدرج ثالث في «هيثرو»

أعلنت وزيرة المال البريطانية ريتشل ريفز، أمس، عن تأييد الحكومة لمشروع مثير للجدل يقضي بإنشاء مدرج ثالث في مطار هيثرو في لندن، أهم المطارات الأوروبية من حيث عدد الركاب، في سياق خطة لإنعاش اقتصاد البلد.

وقالت ريفز في خطاب طويل استعرضت فيه سلسلة من التدابير الرامية إلى تحفيز النمو الراكد: إن «الحكومة تؤيد تشييد مدرج ثالث في هيثرو».

وخطط توسعة هيثرو ليست بالجديدة، غير أن تأييد الحكومة لها يلقى انتقاداً من جزء من أعضاء الحزب العمالي ومنظمات حماية البيئة. ومن شأن المشروع أن يخضع «لتقييم كامل» بغية ضمان «ربحيته» و«تماشيه مع المعايير البيئية»، بحسب ما قالت ريفز.

ونهاية 2020، وفي ختام معركة قضائية توالت فصولاً، بتت المحكمة العليا البريطانية لمصلحة تشييد مدرج ثالث. لكن تأخر المشروع بسبب جائحة كوفيد وهو ما زال يواجه عدة عقبات.

وفي 2024، بقي مطار هيثرو الذي دشن في 1946 أهم مطار في بريطانيا وأوروبا من حيث عدد الركاب. وعبر فيه خلال العام الماضي 83,9 مليون مسافر. ومن هذا المطار الذي يقع على مسافة 25 كيلومتراً من وسط لندن التي تضم 5 مطارات دولية أخرى، تنطلق رحلات إلى أكثر من 200 وجهة في أكثر من 80 دولة.