كيف حقق أكبر صندوق سيادي في العام أرباحاً بقيمة 222 مليار دولار؟

أعلن صندوق النرويج السيادي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، الأربعاء عن تحقيق أرباح بقيمة 2511 مليار كرونة (222 مليار دولار أمريكي) العام الماضي هي الأعلى من حيث القيمة الإجمالية، وجزء كبير منها تحقق بفضل أصول شركات التكنولوجيا.

وشهدت عائدات الصندوق ارتفاعاً بنسبة 13 % لترتفع بذلك قيمته إلى 19.742 مليار كرونة (1.75 تريليون دولار) في نهاية 2024.

ويعزى الارتفاع أساساً إلى الاستثمارات في الأسهم التي شكّلت 71.4 % من حافظة الأوراق المالية التابعة له والتي درّت عليه 18 % من العائدات السنة الماضية.

وقال نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لشركة «نورجيس بنك» لإدارة الاستثمارات، في بيان له، إن «الصندوق حقق عوائد جيدة جداً خلال عام 2024، نتيجة لسوق الأسهم القوية للغاية. وقد حققت أسهم التكنولوجيا الأمريكية، على وجه الخصوص، أداءً رائعاً جداً».

وللصندوق حصص في حوالي 9 آلاف شركة حول العالم، لكن حصصه في ما يعرف بـ«السبع العجاب» تشكّل وحدها 17 % من استثماراته في البورصة.

وقد شهدت هذه الشركات السبع، وهي «آبل» و«أمازون» و«ألفابت» («غوغل») و«ميتا» («فيسبوك» و«إنستغرام») و«مايكروسوفت» و«انفيديا» و«تيسلا» أداءً لامعاً في البورصة العام الماضي.

وفي المقابل، شهدت استثمارات صندوق النرويج السيادي في العقارات (1.8 % من أصوله) خسائر (-1 %)، فيما خسرت استثماراته في مشاريع الطاقة المتجدّدة التي ما زالت هامشية 10 % من قيمتها.