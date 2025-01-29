اقتصاد السويد يسجل نموا بنسبة 2ر0% في الربع الرابع

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء السويدي اليوم الأربعاء أن اقتصاد السويد سجل نموا للربع الثاني على التوالي، في الأشهر الثلاثة التي انتهت في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر0%، على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع، بعد نمو بنسبة 3ر0%، في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، كان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا مستقرا بنسبة 3ر0% .

وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر1%، كما كان متوقعا، بعد أن سجل نموا بنسبة 2ر1%، في الأشهر الثلاثة السابقة.

وعلى أساس شهري، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 7ر0% في ديسمبر بعد تسجيل انتعاش بنسبة 3ر1% في نوفمبر.

وبالمثل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1ر2%، سنويا، وهو معدل أسرع من الزيادة البالغة 5ر1% في الشهر السابق.