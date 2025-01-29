تراجع غير متوقع للطلب على السلع المعمرة في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجعا سريعا غير متوقع للطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، على خلفية تراجع الطلب على معدات النقل.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع خلال ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2ر2 سنويا بعد تراجعه بنسبة 2% خلال نوفمبر وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 8ر0% خلال الشهر المضي بعد تراجعه بنسبة 2ر1% خلال الشهر السابق عليه ، وفقا للبيانات الأولية.

ورغم ذلك، ارتفع الطلب على السلع المعمرة، بعد استبعاد معدات النقل، بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق عليه، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي.