«وول ستريت» تترقب نتائج شركات التكنولوجيا واجتماع «الفيدرالي».. وأوروبا ترتفع واليابان تتراجع

استقرت الأسهم الأمريكية بعد موجة بيع غذتها المخاوف في شأن نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.39 % مسجلاً 44885 نقطة في التداولات، وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.87 % مسجلاً 6064 نقطة، وزاد «ناسداك» المركب 1.74 % مسجلاً 19677 نقطة.

وتلقت المؤشرات دعماً نسبياً من أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.3% إلى 119.96 دولاراً، وسهم «ميتا» بنسبة 1.8% إلى 671.64 دولاراً.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، بدعم من مكاسب أسهم شركات المرافق والإعلام ومع تراجع ضغوط البيع بعد يوم من هبوط حاد للسوق العالمية بسبب نموذج للذكاء الاصطناعي أطلقته شركة ديب سيك الصينية. وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.36 % مسجلاً 531 نقطة، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.70 % مسجلاً 21430 نقطة، وزاد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.35 % مسجلاً 8533 نقطة.

وزاد مؤشر التكنولوجيا الأوروبي 0.3 % بعد انخفاضه في الجلسة السابقة. وربح سهم ألتن للاستشارات الهندسية والتكنولوجية 7.8 % بعد إعلان الشركة نتائجها السنوية.

وكانت شركات الإعلام من بين أكبر القطاعات الرابحة وارتفعت أسهمها 0.8 %، كما زادت أسهم شركات المرافق 0.7 %. وارتفع سهم شركة «سيمنس إنرجي 3.4 % بعدما أعلنت عن إيرادات مبدئية في الربع الأول تفوق توقعات السوق.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 1.39 % مسجلاً 39016 نقطة مع اقتفاء أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق أثر المؤشر ناسداك الأمريكي الذي انخفض الليلة الماضية، ولكن مكاسب أسهم البنوك ساعدت المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على تقليص خسائره المبكرة. ونزل «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.04% إلى 2756.9 نقطة ليعوض معظم الخسائر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة وبلغت 0.8 %.

«داو جونز» 0.39 % (ارتفاع)

«إس آند بي» 0.87 % (ارتفاع)

«ناسداك» 1.74 % (ارتفاع)

«ستوكس 600» 0.36 % (ارتفاع)

«داكس» 0.70 % (ارتفاع)

«فايننشال تايمز» 0.35 % (ارتفاع)

«نيكاي» 1.39 % (تراجع)