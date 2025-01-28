6 مليارات دولار .. تعهدات الممولين فى اليوم الأول من قمة الطاقة الأفريقية

قدمت العديد من المؤسسات العالمية تعهدات تجاوزت 6 مليارات دولار لدعم توصيل الطاقة الى جميع أنحاء القارة الأفريقية مع اختتام فعاليات اليوم الأول من قمة الطاقة الأفريقية التي استضافتها تنزانيا أمس تحت عنوان “مهمة 300”.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر قوله إن البنك يتعهد بتقديم 2.65 مليار دولار عبر مختلف المؤسسات التابعة للبنك .

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) ريمي ريو، إلتزاما أوليا بزيادة استثماراتهم بنسبة 50% تماشيًا مع هدف المهمة لعام 2030 ، وتمتلك وكالة التنمية الفرنسية حاليًا محفظة طاقة بقيمة 2 مليار يورو، مع استثمار حوالي 150 مليون يورو بالفعل في مشاريع الوصول إلى الكهرباء فيما تعهد جين ليكون، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية (AIIB)، بتقديم 1.5 مليار دولار.

كما التزم صندوق أوبك، الذي أشار إلى أنه استثمر 1.6 مليار دولار في أفريقيا، بتقديم مليار دولار لدعم المهمة حيث قال الدكتور محمود خني، المدير الإقليمي والممثل الخاص لرئيس صندوق أوبك "إذا استمر التقدم والاحتياجات، وإذا انضمت دول جديدة وقدمت اتفاقيات وطنية، فسوف ننظر في إمكانية زيادة هذا الالتزام بمليار دولار إضافي".