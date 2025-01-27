أسهم السبعة الكبار تقود خسائر «وول ستريت»



تراجعت غالبية أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة خلال تعاملات الاثنين، بعدما أثارت الصينية الناشئة «ديب سيك» مخاوف بشأن القدرة التنافسية للشركات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وانخفض سعر الصندوق المتداول لأسهم العظماء السبعة «راوند هيل ماجنفسينت سفن» بنسبة 3.15% إلى 54.55 دولاراً. وفي حين ارتفع سهم «آبل» بنسبة 1.9% عند 227.05 دولاراً، هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 11% إلى 126.95 دولاراً، وخسر سهم «تسلا» نحو 0.55% عند 404.38 دولارات.

كما تراجعت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة 3.55% إلى 428.39 دولاراً، و«ألفابت» بنسبة 3.1% إلى 193.97 دولاراً، و«أمازون» بنسبة 2.5% إلى 228.98 دولاراً، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 1.45% إلى 638 دولاراً.

وتراجعت «إنفيديا» في المركز الثالث بعد «أبل» و«مايكروسوفت» بين أكبر شركات العالم قيمة سوقية، فيما تتنافس شركتا «أمازون» و«ألفابت» في المركزين الرابع والخامس، وظلت «ميتا» و«تسلا» في المركزين السابع والثامن على التوالي.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داوجونز 0.26 % مسجلاً 44541 نقطة في بداية التداولات، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.84 % مسجلاً 5990 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 3.31 % مسجلاً 19296 نقطة.

كذلك تعرضت أسهم التكنولوجيا الأوروبية لضغوط بعد أن أثار نموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة الذي طورته شركة التكنولوجيا الصينية الناشئة ديب سيك مخاوف بشأن العوائد في قطاع الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى رقائق باهظة الثمن. ونزل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.07 % مقتفياً أثر موجة بيع في السوق العالمية بسبب مخاوف من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتقييمات قطاع التكنولوجيا، بعد أن طرحت شركة «ديب سيك» تطبيقاً مجانياً قالت إنه يستخدم رقائق أقل تكلفة وأقل قدراً من البيانات.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 3.4 %، واتجهت نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي لها منذ أكتوبر بعد أن تراجع سهم إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق 7 %، ليلامس أدنى مستوى له في شهرين، بينما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال بأكثر من 12 %. كما هوى سهما سيمنس إنرجي 19.9 %، وشنايدر إلكتريك 9.5 %، وكانا من بين الأضعف أداء على مؤشر «ستوكس 600». وتراجع مؤشر «داكس» الألماني 0.53 % مسجلاً 21282 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني 0.02 % مسجلاً 8503 نقاط.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكاي» 1 % متأثراً بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، في وقت يعمل فيه المستثمرون على تقييم تأثير شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على هيمنة الولايات المتحدة على القطاع. وتراجع المؤشر 0.9 % إلى 39565 نقطة عند الإغلاق بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة.