«مايكروستراتيجي» تواصل شراء البيتكوين للأسبوع الثاني عشر على التوالي

واصلت «مايكروستراتيجي» رفع حيازتها من عملة البيتكوين المشفرة للأسبوع الثاني عشر على التوالي، حتى باتت تسيطر على ما يتجاوز 2 % من إجمالي المعروض منها، بما في ذلك الوحدات التي لم يتم تعدينها بعد.

واشترت الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال البرمجيات والحوسبة السحابية 10107 وحدات من البيتكوين على مدار الفترة الممتدة بين يومي 21 و26 يناير، بمتوسط سعر 105596 دولاراً، وفق ما ورد في إقرار قدمته لهيئة الأوراق المالية والبورصات الاثنين.

وبذلك أصبحت التكلفة الإجمالية للعملات المشتراة قرابة 1.067 مليار دولار، لترفع «مايكروستراتيجي» قيمة حيازتها من البيتكوين إلى 47 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج».

وظل مايكل سايلور، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة الشركة يزيد وتيرة شراء «مايكروستراتيجي» للبيتكوين بشكل متواصل منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد وصفه ترامب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بأنه أول رئيس على الإطلاق يدعم البيتكوين.

واعتمدت الشركة على البيع الفوري للأسهم وفق سعر السوق، وطرح ديون قابلة للتحويل من أجل تمويل علميات شراء البيتكوين، وتستهدف جمع رؤوس أموال بقيمة 42 مليون دولار وفق هذا الأسلوب بحلول عام 2027.