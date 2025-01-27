تراجع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية مع إقبال المستثمرين على الديون الحكومية

انخفضت عائدات السندات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال تعاملات الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الديون الحكومية الآمنة وسط عمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا، بسبب ظهور نموذج صيني للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة 9 نقاط أساس عند 4.544 %، بعدما لامس 4.501 %، وهو أدنى مستوى خلال 5 أسابيع، فيما انخفض العائد على السندات لأجل عامين 6 نقاط أساس إلى 4.221 %. وتراجع العائد على الديون الأمريكية طويلة الأجل بنحو 7 نقاط أساس عند 4.78 %، بعدما لامس 4.868 نقاط.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.535 %، وتراجع نظيره الإيطالي بنحو 3 نقاط أساس إلى 3.631 %، كما هبطت عوائد السندات العشرية في المملكة المتحدة بأكثر من 5 نقاط أساس إلى 4.587 %.

يأتي هذا بعدما طرحت الناشئة الصينية «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي، وتقول إنه يستخدم رقائق أقل تكلفة وبيانات أقل، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن ربحية الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة في القطاع.

ويتزامن هذا مع توقعات الأسواق بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس، بعد يوم من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط تثبيت متوقع لتكاليف الاقتراض.