البيزو الكولومبي والمكسيكي يبدآن دفع ثمن التوتر المفاجئ مع أمريكا

تراجع البيزو الكولومبي خلال تعاملات الاثنين، ليسجل أسوأ أداء يومي من بين عملات الاقتصادات الناشئة بسبب توتر مفاجئ في العلاقات السياسية والتجارية مع الولايات المتحدة.

كما انخفضت قيمة البيزو المكسيكي في التجارة العالمية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية على كولومبيا، ما جدد المخاوف بشأن سياسته التجارية.

وفقدت العملة الكولومبية 1.03 % من قيمتها أمام الدولار، لتسجل العملة الأمريكية 4219.40 بيزو خلال التداولاتوذلك بعد تراجع البيزو الكولومبي 1.8 % مقابل الدولار في وقت سابق من تعاملات اليوم، ليصبح الأسوأ أداءً من بين عملات الدول الناشئة بحسب وكالة «بلومبرج».

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق العالمية، الأحد، بإعلانه فرض عقوبات اقتصادية، ورسوم جمركية بنسبة 25 % على كولومبيا، ثم زيادتها إلى 50 % في غضون أسبوع بسبب رفض الدولة اللاتينية هبوط طائرة تحمل مهاجرين رحلتهم الإدارة الجديدة خارج أراضي الولايات المتحدة.

لكن ترامب تراجع عن القرار بعد موافقة كولومبيا على استقبال المهاجرين، وقال البيت الأبيض في بيان لاحق، إنه سوف يتم تجميد القيود الجمركية لضمان التزام الدولة اللاتينية بالاتفاق.

وقبل تراجع ترامب عن الإجراء، نشب سجال بينه وبين نظيره الكولومبي جوستافو بيترو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهدد بيترو بفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية.

وتم تداول عملة البيزو المكسيكي -وهي واحدة من أكثر العملات سيولة على مستوى العالم- عند 20.4630 وحدة لكل دولار، بانخفاض 1 في المئة مقارنة بسعر مرجعي لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية يوم الجمعة.