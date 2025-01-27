انخفاض أسعار الذهب مع ترقب اجتماع الفيدرالي

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، بضغط من الدولار على إثر التحركات السريعة التي اتخذها الرئيس الأمريكي تجاه كولومبيا، في حين تتوجه الأنظار إلى اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.8 % إلى 2757 دولاراً للأوقية بعدما حقق المعدن الأصفر مكاسب بنسبة 1.1 % على مدار الأسبوع الماضي. في حين هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.65 % إلى 2753.19 دولاراً للأوقية، وانخفضت عقود الفضة تسليم مارس 1.8 % إلى 30.62 دولاراً، فيما نزل سعر البلاتين الفوري 0.85 % إلى 942 دولاراً للأوقية. وزاد من خسائر المعادن النفيسة، ارتفاع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى - بنسبة 0.27 % إلى 107 نقاط.