موجة بيع تضرب أسهم التكنولوجيا وتهوي بـ"وول ستريت"

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد، الاثنين، بسبب المخاوف بشأن انفجار «فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي» بسبب ظهور شركة «ديب سيك» DeepSeek الصينية الناشئة التي قدمت نموذج ذكاء اصطناعي منافس بتكلفة أقل بكثير.

وأصبح DeepSeek التطبيق المجاني الأكثر تنزيلاً على هواتف آيفون من آبل.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 430 نقطة، أو 1 %، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 2.3 %. أما العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك»، فقد هبطت بنسبة 4.5 % بسبب انخفاض كبير في أسهم التكنولوجيا.

في الأسبوع الماضي، أطلقت DeepSeek نموذجاً مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي تفوق، وفقاً للتقارير، على نموذج OpenAI في عدة اختبارات.

وذكرت الشركة أنها طورت النموذج بتكلفة تقل عن 6 ملايين دولار، برغم شكوك وول ستريت حول هذا الرقم. ومع ذلك، يثير هذا الأمر مخاوف بشأن الاستثمارات الضخمة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، إذ قد تنفذ بتكلفة أقل بكثير.

وأثارت التطورات الجديدة ناقوس الخطر بشأن ما إذا كانت الصدارة العالمية لأمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي تتقلص، وأثارت تساؤلات حول الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وفي مجموعة من اختبارات الأداء التي أجراها طرف ثالث، تفوق نموذج DeepSeek على نموذج Meta Llama 3.1، وOpenAI GPT-4، وAnthropic Claude Sonnet 3.5 من حيث الدقة، بدءاً من حل المشكلات المعقدة وصولاً إلى الرياضيات والبرمجة.

كما أصدرت DeepSeek نموذج r1 الخاص بالاستدلال، الذي تفوق أيضاً على أوبن إيه أي OpenAI في اختبارات الأداء الأخيرة.

وتراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بشكل حاد، حيث انخفضت أسهم «إنفيديا» بنسبة 12 %، وبرودكوم بنسبة 13 %، كما خسرت مايكروسوفت 4 %. أما أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وميتا فقد تراجعت أيضاً بأكثر من 4 % لكل منهما، وتراجع سهم ألفابيت الشركة المالكة لجوجل بنحو 3.5 %.

كما هبطت أسهم مجموعة «سوفتبانك»، المالكة لمصمم الرقائق «أرم»، بنسبة 8.3 % بعد أن سجلت ارتفاعاً في الأسبوع الماضي بفضل خطط الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون لاستثمار 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وتراجع سهم شركة «سيمنز إنرجي» بشكل حاد خلال التداولات، وهبط السهم المدرج في ألمانيا بنسبة 19.1 % إلى 48.82 يورو، كما انخفض سهم «شنايدر إلكتريك» والتي تتعاون مع «إنفيديا» في تصميم أنظمة تبريد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 9.25 %.

يأتي هذا بعدما أطلقت «ديب سيك» نموذجاً مجانياً مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي، وقالت إنها طورته خلال شهرين فقط وبتكلفة تقل عن 6 ملايين دولار، وهي أقل بكثير من نظيراتها الغربية.