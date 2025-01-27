جني أرباح يهبط بـ«بتكوين» 5 %

تعرضت عملة «بتكوين» إلى جني أرباح سريع تسبب في تراجعها إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع لتتداول عند 97.810 دولاراً بانخفاض 5 %، وذلك بعد أيام معدودة فقط من أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، يصنف فيه قطاع الأصول الرقمية على أنه «قوة دافعة حيوية» للابتكار الأمريكي، فيما سجلت الرموز الرقمية الأصغر حجماً، مثل «سولانا» و«كاردانو»، خسائر أكبر، وفق البيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

يأتي الانخفاض بعد إصدار الرئيس يوم الجمعة قراراً بتشكيل مجموعة عمل، لتقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسة قطاع العملات المشفرة، وهو إجراء طال انتظاره. وستكلف المجموعة بتقديم إطار تنظيمي مقترح للعملات المشفرة في الولايات المتحدة خلال 6 شهور، ودراسة إنشاء احتياطي من العملات المشفرة، غير أن القرار لم يؤكد سعي الولايات المتحدة إلى إنشاء احتياطي من «بتكوين»، وهو ما تعهد به ترامب خلال حملته الانتخابية.

وارتفع سعر «بتكوين» أكثر من 50 % منذ فوز ترامب بالانتخابات أوائل نوفمبر، فبعد أن كان ترامب من المشككين في العملات المشفرة غيّر موقفه منها خلال الحملة الانتخابية، لأسباب من بينها تعزيز القطاع مشاركته في الانتخابات عبر تبرعات سياسية ضخمة. وتعهد ترامب بأن يجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، وخلال ديسمبر الماضي عيّن المستثمر ديفيد ساكس «قيصراً» للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.

وتجلى دعم الرئيس الجمهوري للقطاع خلال الأيام السابقة لتنصيبه في 20 يناير، عندما أطلق هو وزوجته ميلانيا عملتي ميم، وهي عملات رقمية مرتفعة التقلب، وذات قيمة جوهرية محل شك وخلاف.