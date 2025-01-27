ارتفاع غير متوقع في ثقة الشركات الألمانية

أظهر مسح، الاثنين، أن ثقة الشركات الألمانية ارتفعت بشكل غير متوقع في يناير، بفضل تقييم أكثر إيجابية للوضع الاقتصادي الحالي.

وقال معهد إيفو للبحوث الاقتصادية الألماني، إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 85.1 نقطة في يناير مقارنة مع 84.7 نقطة في الشهر السابق.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يسجل المؤشر 84.7 نقطة.

وارتفع مؤشر التفاؤل بشأن الظروف الحالية إلى 86.1 نقطة في يناير من 85.1 في ديسمبر، بينما انخفض قليلاً مؤشر التوقعات إلى 84.2 من 84.4 نقطة.

وقال كليمنس فويست رئيس معهد إيفو: «لا يزال الاقتصاد الألماني في حالة تشاؤم».

وعلى مستوى القطاعات تراجع مؤشر إيفو لقطاعي الصناعة والبناء، وارتفع كثيراً لقطاع الخدمات، واستقر لقطاع البيع بالتجزئة.