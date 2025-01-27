تراجع مؤشر مديري المشتريات الصيني إلى 49.1 نقطة في يناير

أظهرت بيانات الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات ، تراجع مؤشر مديري المشتريات “PMI” للقطاع الصناعي في الصين إلى 49.1 نقطة خلال شهر يناير الحالي، مقارنة بـ50.1 نقطة في ديسمبر الماضي، متأثراً بعطلة عيد الربيع وعودة عدد كبير من الموظفين إلى مسقط رأسهم.

وذكرت قناة الصين المركزية أن مؤشر مديري المشتريات لصناعة المعدات سجل 50.2%، محافظاً على مستواه فوق النقطة الحرجة للشهر السادس على التوالي. كما ارتفع مؤشر توقعات الإنتاج والنشاط التجاري إلى 55.3%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجلت قطاعات مثل السكك الحديدية وبناء السفن ومعدات الفضاء والآلات الكهربائية مستويات تفوق 60%.

من جانبه أكد تساي جين، رئيس الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات، أن النشاط التجاري غير الصناعي واصل توسعه مدفوعاً بتأثيرات عيد الربيع، مشيراً إلى تحقيق قطاعات النقل والإقامة والمطاعم والخدمات السياحية أداءً إيجابياً.