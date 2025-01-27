تايلاند تصرف دعماً لكبار السن بقيمة 890 مليون دولار لإنعاش الاقتصاد

صرفت الحكومة التايلندية حوالي 30 مليار بات (890 مليون دولار) للمواطنين من كبار السن اليوم الاثنين كجزء من برنامجها للمساهمة في خفض أزمة ارتفاع نفقات المعيشة وتحفيز الاقتصاد المتعثر.

وقالت بايتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء تايلاند إن أكثر من 3 ملايين مسن حصلوا على 10 آلاف بات (297 دولارا) لكل شخص وهو ما سيساعد في تحفيز الاقتصاد التايلندي البالغ حجمه 500 مليار دولار، مضيفة أن الحكومة ستواصل الدعم النقدي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن توزيع المساعدات النقدية كان أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لحزب فو تاي الحاكم بقيادة بايتونجتارن، لكن إطلاقه تأخر بسبب المخاطر القانونية وعدم جاهزية التطبيق الرقمي اللازم للتنفيذ في المرحلة الأولى، ووسعت الحكومة نطاق المنحة النقدية لتشمل 45ر14 مليون شخص من حاملي بطاقة الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة.

يذكر أن النمو الاقتصادي في تايلاند كان أقل عن الاقتصادات الإقليمية الأخرى في العقد الماضي، وكشفت إدارة بايتونجتارن عن مجموعة من التدابير بما في ذلك وقف تحصيل الديون وزيادة الإنفاق الحكومي والتحفيز النقدي لرفع معدل النمو هذا العام إلى حوالي 3٪.

وقال وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا اليوم الاثنين إنه واثق من أن معدل النمو سيتجاوز 3٪ هذا العام بسبب تدابير التحفيز وتدفق الاستثمارات الأجنبية في النصف الثاني، في حين قال باوبوم روجاناسكول نائب وزير المالية إن حزمة التحفيز قد تضيف 1ر0 نقطة مئوية إلى معدل نمو الاقتصاد التايلندي.

في الوقت نفسه قال نائب وزير المالية جولابون أمورنفيفات إن نظام الدفع الرقمي للجزء المتبقي من مستحقي المنحة المالية الحكومية سيكون جاهزا خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقد سجل أكثر من 30 مليون شخص طلبات للحصول على المنحة في العام الماضي.