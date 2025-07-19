4 تريليونات دولار قيمة العملات المشفرة للمرة الأولى

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى ما فوق حاجز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بمكاسب سوق الكريبتو إثر زخم تشريعي متصاعد في الولايات المتحدة لتنظيم القطاع.

وخلال التعاملات، أمس، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة نحو 4.003 تريليونات دولار، بحسب بيانات «كوين جيكو». وجاء الصعود بدعم من تصويت مجلس النواب الأمريكي على 3 مشروعات قوانين لتنظيم قطاع العملات المشفرة، حيث تمهد الموافقة الطريق لوضع إطار تشريعي منظم للقطاع، ولهيمنة الولايات المتحدة على الأصول المشفرة.

وقادت العملات البديلة - وهي كل الأصول الرقمية بخلاف البيتكوين - موجة الصعود الأخيرة، إذ ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 5% إلى 3615.78 دولاراً، والريبل بنسبة 3.1% إلى 3.461 دولارات.

وانخفضت أسعار عملة بيتكوين الرقمية بنحو 0.4% إلى 118997 دولاراً، لتتراجع قيمتها السوقية إلى 2.36 تريليون دولار، وتستحوذ على 60% من إجمالي قيمة العملات المشفرة.

وانخفض مؤشر الدولار خلال التعاملات ، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات 0.4% إلى 98.32 نقطة خلال التعاملات.