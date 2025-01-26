الدولار يواجه أسوأ أسبوع في 18 شهراً

سجل الدولار الأمريكي أسوأ أسبوع تداول له منذ 18 شهراً، إذ كافح متداولو العملات وسط كثرة التصريحات عن الرسوم الجمركية من الرئيس دونالد ترامب من دون اتخاذ إجراءات فعلية.

وانخفض مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار 1.7 % منذ إغلاق الجمعة قبل الماضية، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو 2023 حينما أنهى الاحتياط الفيدرالي دورة تشديد السياسة النقدية. واصلت العملة الاحتياطية العالمية تراجعها بوقت متأخر من تداولات أمس الأول بعد أن بدا ترامب أكثر مرونة في شأن فرض الرسوم الجمركية على الصين.

وأثارت تهديدات ترامب ضد شركاء تجاريين رئيسين للولايات المتحدة، مثل كندا والمكسيك، حالة اضطراب في الأسواق، ولكن حتى الآن لم تصدر أوامر تنفيذية فورية بفرض رسوم جمركية محددة. أصدر ترامب تعليماته لوزارتي الخزانة والتجارة بدراسة العلاقات التجارية الحالية وتقديم النتائج بحلول الأول من أبريل المقبل.

وقال ماثيو هورنباخ، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك «مورغان ستانلي»: كان المستثمرون مترددين في بيع الدولار قبل تنصيب ترامب خوفاً من أن يختار فرض الرسوم فوراً، ولكن حتى الآن أصبح لديهم المزيد من الحرية للتحرك.

وأضاف: كلما مر وقت أكثر من الولاية الثانية للرئيس ترامب، أعتقد بأن المستثمرين سيشعرون براحة أكبر في التعبير عن آرائهم، وهي أن الدولار مبالغ في قيمته، وأسعار الفائدة مرتفعة، وكلاهما جاهز للدخول في مسار تصحيحي.