أول تشريع للعملات المشفرة ينتظر توقيع ترامب

من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانونا جديدا يتضمن مجموعة من اللوائح الخاصة بنوع من العملات المشفرة، وهي لوائح ينظر إليها على أنها خطوة نحو إضفاء الشرعية على هذه الصناعة الناشئة.



ويضع قانون "العبقرية إطارا تنظيميا أوليا وضوابط لحماية المستهلك فيما يخص العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة ترتبط بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي بهدف تقليل تقلبات الأسعار. وقد أقر مجلساً النواب والشيوخ القانون بأغلبية واسعة من الحزبين.



ويهدف هذا القانون إلى تعزيز ثقة المستهلك في قطاع العملات المشفرة الذي يشهد نموا سريعا، ويأتي إقراره في وقت يسعى فيه ترامب إلى جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم".



وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة معلنا توقيعه على مشروع القانون: "تهانينا لأعضاء حزبنا الجمهوري العظماء على ما حققوه من إنجازات هائلة، مسجلين رقما قياسيا، في فترة زمنية قصيرة جدا."



وأقر مجلس النواب، " الخميس"، أيضا مشروعي قانون آخرين يهدفان إلى تعزيز شرعية صناعة العملات المشفرة.



وينشيء أحد المشروعين هيكلا سوقيا جديدا للعملات المشفرة، بينما يحظر الآخر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إصدار عملة رقمية جديدة. وسيتم الآن إحالة مشروعي القانون إلى مجلس الشيوخ.







