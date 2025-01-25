استقرار الأسهم الأمريكية وسط حذر المستثمرين وترقّب بيانات

استقرت الأسهم الأمريكية، أمس، مع حذر المستثمرين وترقّبهم لبيانات اقتصادية.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي ومؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه شركات التكنولوحيا الكبيرة التعاملات دون تغير يذكر، وهبطت أسهم شركة بوينج لصناعة الطائرات بعد إصدار تحذير يتعلق بالأرباح ربع السنوية.

وتأرجح مؤشر داو جونز الصناعي ليرتفع بعد هبوطه أول التعاملات 31.3 نقطة أي 0.07% عند الافتتاح إلى 44533.75 نقطة.

وبدأ مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات مرتفعا 2.7 نقطة أي 0.04% إلى 6121.43 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 33.4 نقطة أي 0.17% إلى 20087.105 نقطة.

وجاء حذر المستثمريين في أعقاب تقييم تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بشأن مطالبة الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، لكن المؤشرات الرئيسية اتجهت نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.

وصعد سهم «نوفو نورديسك» بنحو 8.4% إلى 87.9 دولاراً، بعدما كشفت صانعة الأدوية عن نتائج إيجابية لمراحل مبكرة من اختبارات عقار «أميكريتين» الجديد لعلاج السمنة. وقال «ترامب» في كلمة عبر الإنترنت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، الخميس، إنه سوف يطالب الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على الفور، وإنه يتعين على الدول الأخرى أن تحذو حذوه.

ودفع التفاؤل تجاه سياسات ترامب المؤيدة للأصول الخطرة إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع، حيث تتجه المؤشرات الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%.