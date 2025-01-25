النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو يحوّل النفط إلى الارتفاع

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال التعاملات أمس، بعد استقرارها في وقت سابق من الجلسة، عقب صدور بيانات إيجابية حول النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو عززت العملة الأوروبية الموحدة، ما أدى إلى تراجع نظيرتها الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس -الأكثر نشاطاً- 0.43% إلى 78.63 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بعدما استقرت عند 78.22 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التعاملات. وزادت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس 0.32% إلى 74.86 دولاراً للبرميل، بعد خسارة بأكثر من 1% في ختام التعاملات أول من أمس.

ورغم ذلك، تعد العقود الآجلة للخام القياسي العالمي منخفضة بنحو 2.7% على مدار الأسبوع، وتتجه نظيرتها للخام الأمريكي لتسجيل خسارة بنحو 3.9%.

وجاءت تراجعات النفط على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي الجديد «دونالد ترامب» يوم تنصيبه حالة طوارئ في قطاع الطاقة من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وقال في كلمة عبر الإنترنت أول من أمس في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، إنه يعتزم مناشدة منظمة الدول المُصدرة للبترول بخفض أسعار النفط.

وأسهم في الأداء الإيجابي للنفط، انخفاض مؤشر الدولار - الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية - بنسبة 0.31% إلى 107.68 نقاط، وذلك نتيجة ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة بعدما أظهرت بيانات صدرت عن «إس آند بي جلوبال» تحول نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو للنمو في يناير، بعد انكماش استمر منذ أغسطس الماضي.