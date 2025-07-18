بعد صراع قضائي لسنوات.. تبرئة رئيس «سامسونغ» من قضايا احتيال وتلاعب

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، أمس، حكماً ببراءة رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات جاي واي. لي، مؤيدة بذلك حكمين صادرين عن محكمتين أدنى درجة يبرئانه من الاحتيال المحاسبي والتلاعب بالأسهم فيما يتعلق بعملية اندماج بقيمة 8 مليارات دولار تمت في عام 2015.

ويسدل حكم المحكمة العليا الستار بشكل نهائي على دعوى قضائية ظلت دائرة لفترة طويلة.

وأيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف برفض كل التهم الموجهة إلى لي في الدعوى المتعلقة بدمج شركتين تابعتين لسامسونغ، وهما سامسونغ سي أند تي وشيل للصناعات، قبل 10 سنوات. وقال المدعون العامون في الدعوى إن الهدف من الدمج كان إحكام سيطرة لي على عملاق التكنولوجيا.

كما برأت محكمة أدنى درجة أيضاً لي العام الماضي من التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة سول المركزية الجزئية قد قضت بتبرئة لي عام 2024 من تهم مثل التلاعب بأسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي، حيث قالت إن الادعاء أخفق في الإثبات بصورة كافية بأن الاندماج تم بصورة غير قانونية بهدف تعزيز سلطة لي على «سامسونغ».

وأيدت محكمة سول العليا قرار المحكمة الجزئية في فبراير الماضي، ورفضت المحكمة العليا اليوم الخميس طعن الادعاء على قرار محكمة سول العليا. ويشار إلى أن قرار المحكمة يعد نهائياً ولا يمكن الطعن عليه.