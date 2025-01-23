نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2% خلال 2024

أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس، أن اقتصاد جمهورية كوريا سجل نموا أضعف من المتوقع خلال عام 2024.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد - وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي- حقق نموا بنسبة 2% في العام الماضي وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك.

وأضافت الوكالة أن رقم 2024 كان أقل من توقعات البنك المركزي الكوري بتوسع الاقتصاد بنسبة 2.2%، على الرغم من زيادة النمو مقارنة مع 1.4% خلال عام 2023.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الكوري سجل خلال الربع الرابع من العام الماضي، نموا بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي.