شراكة بين أوبر ولوسيد لإطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة

أعلنت شركة أوبر، الخميس، عن شراكة لإطلاق أكثر من 20 ألف روبوتاكسي على مدار 6 سنوات، تزامناً مع بدء ارتفاع الطلب على السيارات ذاتية القيادة.

ووفقاً لهذه الشراكة، من المقرر أن تستثمر أوبر 300 مليون دولار في شركة لوسيد، فيما من المقرر أن تطور Nuro تكنولوجيا القيادة الذاتية، والتي ستستخدمها لوسيد لإمداد أوبر بسيارات الأجرة ذاتية القيادة على مدار عمر الصفقة.

قفز سهم «لوسيد»، بعد أن أعلنت «أوبر» عن الشراكة، حيث صعد السهم المدرج في ناسداك بنسبة 36.90% إلى 3.14 دولارات خلال التداولات، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 9.563 مليارات دولار.

وأوضحت «أوبر» أن الشراكة تتضمن شراء وتشغل سيارات «لوسيد جرافيتي» الرياضية متعددة الأغراض المجهزة بتقنيات «نورو درايفر» من أجل شبكتها لخدمات مشاركة الركوب.

وتتوقع «أوبر» طرح أولى تلك المركبات العام المقبل في إحدى المدن الرئيسية الأمريكية، مع خطط لإطلاق ما لا يقل عن 20 ألف سيارة أجرة آلية على مدى ست سنوات.

ووفقاً لهذه الشراكة، من المقرر أن تستثمر أوبر 300 مليون دولار في شركة لوسيد، فيما من المقرر أن تطور Nuro تكنولوجيا القيادة الذاتية، والتي ستستخدمها لوسيد لإمداد أوبر بسيارات الأجرة ذاتية القيادة على مدار عمر الصفقة.

هذا وتأتي الشراكة مع لوسيد وNuro بعد تحالف أوبر مع وايمو المدعومة من ألفابت. ووسعت الشركتان خدماتهما إلى أتلانتا وأوستن وتكساس في وقت سابق من العام الجاري.