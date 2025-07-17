«تي إس إم سي» التايوانية تدخل نادي التريليون

ارتفع سهم «تي إس إم سي» خلال تعاملات الخميس في وول ستريت، لتتجاوز القيمة السوقية لصانعة الرقائق التايوانية حاجز التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدعم من أدائها المالي القوي في الربع الثاني من عام 2025.

وصعد السهم المدرج في نيويورك تحت رمز (TSM) بنسبة 3% إلى 244.76 دولاراً خلال التداولات، لتسجل القيمة السوقية للشركة 1.27 تريليون دولار.

وذلك بعد أن كشفت الشركة المتخصصة في إنتاج الرقائق بنظام التعاقد عن نمو أرباحها بنسبة 61% إلى 398.3 مليار دولار تايواني (13.5 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثاني، أي بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 377.8 مليار دولار تايواني.

أما الإيرادات، فقد زادت بنسبة 38.6% إلى 933.8 مليار دولار تايواني (31.7 مليار دولار أمريكي)، بما يتجاوز توقعات المحللين بأن تسجل 931.2 مليار دولار تايواني.

وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في أرباح الشركة بدعم من قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، ورغم تقلّص الهوامش لأسباب، منها تغيرات أسعار الصرف.