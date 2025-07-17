2.8 مليار دولار قيمة سرقات العملات المشفرة في النصف الأول

ارتفعت قيمة العملات المشفرة المسروقة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى أكثر من 2.8 مليار دولار، مدفوعة باختراق إلكتروني لمنصة «بايبيت» خلال فبراير، وفق تقرير شركة «تشين أناليسيس».

وبحسب التقرير الصادر الخميس، تم الاستيلاء على نحو 2.17 مليار دولار من منصات تداول العملات الرقمية منذ بداية العام الجاري، لتتجاوز بالفعل إجمالي العملات المسروقة في عام 2024 والبالغة 1.87 مليار دولار.

ويعود الجزء الأكبر من هذه الخسائر إلى عملية قرصنة إلكترونية استهدفت منصة «بايبيت» في فبراير، وأسفرت عن سرقة 1.5 مليار دولار، على يد مجموعة مرتبطة بكوريا الشمالية، في ما يُعد أكبر عملية سطو رقمي في تاريخ العملات المشفرة.

لكن التقرير أشار إلى أن تصاعد الهجمات لم يقتصر على المنصات فقط، بل شهدت المحافظ الرقمية للأفراد زيادة لافتة في محاولات الاختراق، حيث شكلت السرقات من هذه المحافظ أكثر من 23% من إجمالي العمليات في النصف الأول.

وبحسب بيانات TRM Labs، فإن ما تمت سرقته يتجاوز الرقم القياسي السابق للنصف الأول الذي سجل عام 2022، ويكاد يعادل إجمالي ما تمت سرقته خلال عام 2024 بأكمله، ما يبرز التهديد المتزايد والمركز الذي تواجهه الأصول الرقمية.