العملات المشفرة ترحب بإقرار الكونجرس الأمريكي مشاريع قوانين خاصة بها

تراجعت البيتكوين خلال تعاملات، الخميس، رغم تحول مجموعة رافضة لمشروعات القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة من الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب إلى مؤيدة، مساء الأربعاء، ليوافق المجلس في النهاية على قواعد، لمناقشة الأطر التنظيمية، لكن الجمود الذي استمر ليومين بشأن تنظيم العملات المشفرة أثار شكوكاً حول جمع التصويت الكافي لإقرار النسخ النهائية من مشاريع القوانين، التي تهدف لوضع إطار تنظيمي للقطاع، وأثار تساؤلات أيضاً حول مدى نفوذ الرئيس «ترامب» على أعضاء الحزب.

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح القرار رقم H.Res. 580 بنتيجة 217 مقابل 212، بعد استمراره لمدة تجاوزت تسع ساعات، محطماً بذلك رقماً قياسياً كونه أطول تصويت في تاريخ المجلس.

وقد اقتطعت الجلسة خلال تصويت إجرائي استمر نحو عشر ساعات، ما يعكس التوتر حول إقرار ثلاثة مشاريع قوانين رئيسة، تشمل قانون تنظيم العملة المستقرة GENIUS، وقانون هيكلية السوقCLARITY، وقانون مكافحة الرقابة عبر العملة الرقمية للبنك المركزي Anti‑CBDC Surveillance State.

ارتفعت الإيثريوم 8% ، والدوج كوين 6.5% ، بينما ارتفعت الريبل 10.2% ، وزادت عملة سولانا بنسبة 6.6% ، فيما تراجعت البيتكوين بنسبة 0.84% إلى 118.367 ألف دولار.