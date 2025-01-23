انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في الصين

انخفضت مبيعات الجوالات الذكية في الصين 3.2 % خلال الربع الرابع من 2024، وهو الربع الوحيد الذي شهد انخفاضاً على أساس سنوي العام الماضي.

وحصلت «هواوي» على المركز الأول خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعاتها 15.5 % على أساس سنوي، بدعم من إطلاق سلسلة «ميت 70» في أوائل ديسمبر، لتستحوذ على حصة سوقية 18.1 %.

واحتلت «شاومي» المركز الثاني في الربع الرابع بحصة 17.2 %، مدفوعة بالنمو القوي المدفوع بشعبية «إم آي 15»، التي تم إطلاقها في أكتوبر.

واحتلت «أبل» المرتبة الثالثة خلال الربع، بحصة 17.1 %، لتتراجع إلى المرتبة الرابعة بين صانعي الهواتف خلال العام الماضي.

وخلال 2024 زادت مبيعات الهواتف الذكية في الصين 1.5 %، مقارنة بانخفاض 1.4 % في 2023، واحتلت «فيفو» المرتبة الأولى تلتها «هواوي» و«شاومي».