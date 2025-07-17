التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2% خلال يونيو

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.3%، خلال يونيو الماضي على أساس شهري، وبنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنة بـ1.9% في مايو، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق.

كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، بنسبة 0.4% على أساس شهري، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي في يونيو.

ويُنظر إلى هذا التسارع الطفيف في معدل التضخم السنوي على أنه تطور قد يُربك جهود كبح الأسعار، ما قد يثير قلق البنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.6% على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.6% في مايو الماضي.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ بوتيرة أبطأ بلغت 3.1% خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.2% في مايو الماضي.

كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.5%، خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 0.6% في مايو الماضي.

ومن ناحية أخرى ارتفع معدل تضخم قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 3.3%، خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.2% في مايو الماضي.