انخفاض الطلب يهوي بأرباح بيبسيكو 58% خلال 3 أشهر

سجلت شركة «بيبسيكو» نتائج أعمال فصلية تجاوزت التوقعات في الربع الثاني، لكن أرباحها تراجعت بنسبة 58% مع استمرار ضعف الطلب على الأغذية والمشروبات في السوق الأمريكية.

وبلغ صافي دخل الشركة 1.28 مليار دولار مقارنة مع 3.09 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 58%، فيما بلغت الإيرادات 22.7 مليار دولار مقارنة مع 22.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 1%.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، «رامون لاغوارتا»، في بيان نتائج الأعمال الصادر، الخميس، إن الشركة تشعر بالتفاؤل حيال تسارع نمو الإيرادات الصافية مقارنة بالربع السابق، مشيراً إلى أن «بيبسيكو» نجحت في التعامل بكفاءة مع بيئة تشغيلية صعبة.

وأكد «لاغوارتا» أن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز نمو أعمالها الدولية، مع تسريع المبادرات الهادفة لتحسين أداء السوق الأمريكية، من خلال ابتكارات جديدة في المنتجات وبرامج لخفض التكاليف، بهدف دعم النمو والربحية، فيما أشارت «بيبسيكو» إلى تراجع حجم المبيعات العالمية بنسبة 1.5% في قطاع الأغذية، بينما ظل مستقراً في قطاع المشروبات، ما يعكس استمرار الضغوط على مستويات الطلب الفعلي.