ترامب منفتح على شراء إيلون ماسك لمنصة "تيك توك"

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منفتح على شراء الملياردير إيلون ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» حال أراد المدير التنفيذي لـ «تسلا» القيام بذلك، كجزء من مشروع مشترك مع الحكومة الأمريكية.

وتأتي تلك التصريحات في ظل حالة عدم اليقين بشأن مصير التطبيق التابع للصينية «بايت دانس» في أمريكا، وسعي البلاد لحظره ما لم يتم بيعه إلى كيان أمريكي.

وبعد توقف «تيك توك» لفترة وجيزة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وقع «ترامب» على أمر تنفيذي بمجرد توليه منصبه لتمديد الموعد النهائي لبيع التطبيق لمدة 75 يوماً.

وأضاف «ترامب» عندما سأله الصحافيون عما إذا كان منفتحاً على شراء «ماسك» للتطبيق، قال حسبما نقلت «رويترز»: سأكون كذلك إذا أراد شراءه. موضحاً: لقد التقيت بأصحاب «تيك توك»، الملاك الكبار، ولدي الحق في إبرام صفقة، لذا ما أفكر في قوله لشخص ما هو «اشتر التطبيق وأعط نصفه للولايات المتحدة، وسنمنحك التصريح، وسيكون لديك شريك رائع».

وتحتضن «تيك توك» أكثر من 7 آلاف موظف يعملون في الولايات المتحدة منذ عام 2023، وعند حظر التطبيق فإن هؤلاء يخسرون وظائفهم بشكل كامل لتحدث موجة تسريح ضخمة توازي موجات التسريح خلال جائحة «كوفيد 19»، فضلاً عن الشركات الأمريكية التي استثمرت في «بايت دانس» وساهمت في رفع تقييمها إلى 300 مليار دولار أخيراً، إذ تستثمر «بلاك روك» و«جنرال أتلانتيك» و«مجموعة سسكويهانا الدولية» بشكل مكثف في التطبيق الصيني.