«إنفيديا» تتجاوز «آبل» وتنتزع عرش أكبر شركة في العالم

ارتفع سهم «إنفيديا» خلال التعاملات أول من أمس، لتصبح صانعة الرقائق الأمريكية الشركة الأكبر قيمة سوقية في العالم، متفوقة على «آبل»، والتي تراجع سهمها على إثر توصية سلبية من محللي «جيفريز».

وصعد سهم «إنفيديا» 0.9% إلى 139.1 دولاراً، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 3.403 تريليونات دولار، لتنتزع عرض أكبر الشركات في العالم من عملاق التكنولوجيا الأمريكي «آبل» والتي بلغت قيمتها 3.327 تريليونات دولار.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 80 أمراً تنفيذياً أقره سلفه جو بايدن في وقت سابق، بما في ذلك قرار صدر في أكتوبر 2023، يهدف إلى الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وتطلب القرار الذي ألغاه «ترامب» من مطوري الرقائق العاملين في الولايات المتحدة مشاركة أي نتائج لاختبارات السلامة مع الحكومة الأمريكية أولاً قبل الكشف عنها للجمهور.

ومن الواضح على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي سيتخذ نهجاً أكثر تيسيراً فيما يتعلق بالتقنيات التكنولوجية الجديدة، سواء على صعيد صانعي الرقائق الإلكترونية، أم حتى فيما يتعلق بسوق الكريبتو.