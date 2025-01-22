تراجع أسعار النفط مع وضوح معالم خطة ترامب

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة في أول يوم له في المنصب، مما أجج المخاوف من زيادة إنتاج الولايات المتحدة في سوق من المتوقع على نطاق واسع أن تشهد وفرة في المعروض هذا العام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 79.29 دولاراً للبرميل عند التسوية.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير شباط 1.99 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 75.89 دولاراً للبرميل في آخر جلسات تداولها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس الأكثر تداولا اثنين بالمئة لتختتم الجلسة عند 75.83 دولاراً للبرميل. ولم تكن هناك تسوية في السوق الأمريكية أمس الاثنين بسبب عطلة عامة.

وقال روبرت يوجر المحلل لدى ميزوهو "في نهاية المطاف، لا يوجد نقص في النفط"، مشيرا إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية وأن مجموعة أوبك+ لا تزال تخفض الإنتاج بنحو 5.86 ملايين برميل يوميا.

وأضاف يوجر "ما يوجد به نقص هو الطلب... وإذا لم تكن المصافي بحاجة إلى إنتاج مزيد من الوقود، فلن تشتري النفط الخام".

ومن المتوقع أن تشهد سوق النفط فائضا في المعروض هذا العام، بعد أن أثر ضعف النشاط الاقتصادي وجهود التحول في قطاع الطاقة بشكل كبير على الطلب في الدول المستهلكة الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين.

وكررت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم توقعاتها بانخفاض أسعار النفط هذا العام والعام المقبل.

وكتب خبراء الاقتصاد في الإدارة "النمو العالمي القوي في إنتاج النفط وغيره من السوائل وتباطؤ نمو الطلب يضعان ضغوطا نزولية على الأسعار".

وقال ترامب إنه يدرس فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك من أول فبراير شباط بدلا من فرضها على الفور، مما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

وجاءت خسائر النفط محدودة بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن إدارته "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مشتر للنفط الفنزويلي بعد الصين.

ووعد أيضا بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، إلا أن المحللين شككوا فيما إذا كان ذلك سيحدث أي تغييرات في الطلب على النفط.

وتأثرت الأسعار أيضا اليوم باحتمال انتهاء تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.