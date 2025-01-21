سهم ترامب ميديا يهوي 12% في يوم لتنصيب الرئيس الأمريكي

تراجع سهم «ترامب ميديا آند تكنولوجي» بوتيرة حادة خلال تعاملات الثلاثاء، ولكنه ظل محتفظاً بأغلب مكاسبه التي حققها بعد فوز الرئيس الأمريكي بانتخابات نوفمبر.

وانخفض سهم الشركة الأم لمنصة «تروث سوشيال» بنسبة 12% إلى 35.43 دولاراً خلال التداولات، ليظل فوق مستوى 34 دولاراً الذي تجاوزه في الأيام التي أعقبت فوز «ترامب» على منافسته كاملا هاريس في انتخابات الرئاسة.

وبالرغم من التراجع، لا يزال السهم مرتفعاً بنسبة 5% منذ مطلع العام الجاري، بعدما سجل مكاسب بنسبة 5.7% في ديسمبر.

يتزامن هذا مع ارتفاع العملة المشفرة التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي بنسبة 5% إلى 38.451 دولاراً، مع تقلبها في نطاق واسع، حيث تم تداولها بين مستوى 30.5 دولاراً إلى 41.77 دولاراً.

وعلى الرغم من أن ترامب لم يشغل منصباً تنفيذياً في شركة ترامب ميديا، إلا أن الرئيس المنتخب كان أكبر مساهم فردي في الشركة قبل أن ينقل حصته بالكامل أواخر العام الماضي إلى صندوق ائتمان قابل للإلغاء وهو المستفيد الوحيد منه.

ولم يتلقَ ترامب أي أموال مقابل التحويل، لكنه الآن يمتلك الأسهم «بشكل غير مباشر»، ويتمتع الوصي الوحيد للصندوق، ابنه دونالد ترامب جونيور، بسلطة التصويت والاستثمار الوحيدة على الأسهم.