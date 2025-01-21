"دافوس 2025".. الذكاء الاصطناعي والتحديات الجيواقتصادية تتصدر نقاشات اليوم الثاني

تشهد أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، 19 جلسة حوارية وكلمة مؤثرة لرؤساء دول وحكومات وقادة أعمال وسياسيين ورؤساء منظمات دولية بهدف صياغة رؤية مشتركة لمستقبل العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى بجلسة حوارية حملت عنوان "الصناعات في العصر الذكي"؛ حيث تمت مناقشة متطلبات الذكاء الاصطناعي وما هو مطلوب لإحداث ثورة في الصناعات والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا.

وشهدت أعمال اليوم الثاني جلسة ثرية لخبراء القطاع المالي العالمي بعنوان "مستقبل النمو"، للنظر في إمكانيات النمو المطلوب فيما ركز قادة الطاقة والأعمال العالميين على تشكيل الاقتصاد الجغرافي للطاقة وتركز اهتمامهم على الموارد بشكل فعال من خلال جلسة بعنوان "جيواقتصاديات الطاقة والمواد" وذلك بهدف بحث آفاق التعاون والوقوف على جوانب الاهتمام المشترك التي تدفع نمو الطاقة.

كما ناقش المشاركون في فعاليات اليوم الثاني خلال جلسة بعنوان "الطريق إلى COP30" الذي سيقام في البرازيل، كيف يمكن لجميع أصحاب المصلحة فتح حقبة جديدة للتعاون في مجال المناخ والطبيعة.

وشاركت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في جلسة نقاشية بعنوان "إيجاد النمو خلال الاضطراب" مع لجنة من الخبراء وذلك لمناقشة الخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها ليس فقط للتنقل في المشهد الاقتصادي الحالي ولكن أيضا لإيجاد مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي.

وسلطت أعمال المنتدى الضوء على العنصر النسائي من خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في صحة المرأة"؛ حيث اجتمع الخبراء المعنيون بما فيهم كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وأنيتا زايدي، رئيسة المساواة بين الجنسين في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، لمناقشة الابتكارات والخطوات اللازمة لجعل صحة المرأة أولوية عالمية دائمة.

وناقش دبلوماسيون من أنحاء العالم، خلال جلسة حوارية بعنوان "الدبلوماسية وسط الفوضى"، الطرق الدبلوماسية التي يمكن للقادة اتباعها لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية العاجلة مع دفع التقدم في الأولويات العالمية طويلة الأجل.

ويناقش المنتدى خلال جلساته اليوم آفاق "الاقتصاد الأمريكي في عام 2025"، ويسلط الضوء على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الجاري، كما تناقش جلسة بعنوان "تسليط الضوء على العمال"، تعقد على مدار يومين، الاضطرابات ونقص المواهب في الصناعات الرئيسية الذي حدث خلال العام الماضي 2024، لاكتشاف كيف يمكن تعزيز العمل المشترك لدفع نمو أقوى للأعمال التجارية والعاملين.

وتستعرض جلسة بعنوان "اقتصاد إفريقيا: شاب وسريع" الموارد التي تضمها القارة الإفريقية بما فيها مصادر الطاقة المتجددة، وتسلط الضوء على منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية "AfCFTA" التي تضم طفرة في مراكز الابتكار.

في سياق متصل، شهد اليوم الثاني من "دافوس 2025" إطلاق تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي، سلسلة رئيسية من الأوراق البيضاء، تستكشف اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات وتسلط الضوء على الأساليب المتميزة ومستويات الاستثمار والتحديات التي تواجهها الصناعات المختلفة.

كما أطلق المنتدى جوائز الابتكار الاجتماعي لمؤسسة شواب، إلى جانب تقرير التأثير لعام 2025 الذي يحتفل بالإنجازات الاستثنائية لمجتمع مؤسسة شواب من رواد الأعمال والمبتكرين الاجتماعيين المكرسين لمكافحة التفاوتات الاجتماعية والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.