الدولار يرتفع مع اقتراح ترامب فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك

ارتفع الدولار قليلاً اليوم الثلاثاء عقب انخفاضه أمس بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك بحلول أول فبراي على عكس توقعات بأنه سيطبق سياساته التجارية تدريجيا.

وقال ترامب للصحفيين إن فريقه يدرس فرض رسوم جمركية بنحو 25 بالمئة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

كما طرح فكرة فرض رسوم جمركية عالمية، لكنه قال إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لذلك بعد.

وانخفض الدولار بشكل حاد أمس الاثنين حين لم يكشف ترامب في أول يوم له بالمنصب عن خطط محددة بشأن الرسوم الجمركية، وعندما أشار مسؤولون إلى أن أي ضرائب جديدة ستفرض بطريقة "مدروسة".

ووجه ترامب في مذكرة تجارية بالتحقيق في العجز التجاري المستمر ومعالجته.

وقال دومينيك بانينج المسؤول عن استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة لدى شركة نومورا "لم يتم الإعلان عن أي شيء محدد، وبالتالي هناك تهديد بفرض رسوم جمركية قد تكون كبيرة".

وأضاف "تضاءل بعض التهديد من حيث سرعة وحجم هذه الرسوم الجمركية، لكنني أعتقد أن السوق لا تزال حذرة".

وكان رد فعل السوق هو انخفاض مفاجئ للدولار الكندي والبيزو المكسيكي. وصعد الدولار 0.8 بالمئة إلى 1.4429 دولار كندي، كما زاد 1.2 بالمئة أمام البيزو المكسيكي.

وربح مؤشر الدولار 0.6 بالمئة إلى 108.58، بعد أن فقد 1.2 بالمئة الليلة الماضية في أشد خسارة يومية منذ أواخر 2023.

وانخفض اليورو إلى 1.0362 دولار، من أعلى مستوى في وقت سابق عند 1.0434 دولار. ويحقق الاتحاد الأوروبي فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة، ويُنظر إليه باعتباره هدفا رئيسيا لرسوم ترامب الجمركية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار أمام العملة اليابانية وسجل 155.68 ين.

كما زاد الدولار 0.3 بالمئة أمام اليوان في التعاملات خارج الصين إلى 7.2896 يوان. وسجل اليوان في التعاملات داخل الصين 7.2798 أمام العملة الأمريكية ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 13 ديسمبر.