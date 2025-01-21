عملة ترامب المشفرة تقفز إلى أكثر من 10 مليارات دولار

ارتفعت قيمة العملة المشفرة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أكثر من 10 مليارات دولار في السوق أمس الاثنين، في حين ساعد الحماس تجاه إدارته المؤيدة للعملات المشفرة في رفع بتكوين إلى مستوى قياسي جديد لفترة وجيزة.

وأطلقت ما تسمى "عملة الميم" الخاصة بترامب ليل الجمعة، إذ ارتفعت من أقل من 10 دولارات صباح السبت إلى 74.59 دولاراً قبل التخلي عن بعض مكاسبها أمس الاثنين. وعملات "الميم" هي عملات رقمية غالبا ما تكون مستوحاة من الميمات والنكات على الإنترنت.

وافادت منصة تتبع أسعار العملات المشفرة (كوين جيكو) بأن الرمز المميز، الذي يحمل العلامة التجارية ($ ترامب) ، سجل 33.88 دولاراً في أحدث تداول.

كما أعلن "ورلد ليبرتي فاينانشال)، وهو مشروع تشفير منفصل مرتبط بترامب، أمس الاثنين أنه أكمل بيع رمز مميز أولي، وجمع 300 مليون دولار، وسيتطلع إلى إصدار رموز إضافية.

"عصر ذهبي" للتشفير

يأتي توسع اهتمام ترامب بالعملات المشفرة في الوقت الذي من المتوقع على نطاق واسع أن تبشر فيه إدارته "بعصر ذهبي" للعملات المشفرة، في تناقض صارخ مع التدقيق التنظيمي الذي شهدته الصناعة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وبلغت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، رقما قياسيا جديدا بلغ 109071 دولارا في يوم التنصيب عندما أدى ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة، قبل أن تقلص هذه المكاسب لاحقا لتسجل في أحدث تداول 101867.40 دولار.

وقال جريجورز دروزد، محلل السوق في كونوتوكسيا، في بيان "اكتسبت سوق العملات المشفرة شعبية إضافية في الساعات الأخيرة بسبب إطلاق عملتي ترامب وميلانيا المشفرتين قبل التنصيب مباشرة".

وصدرت عملتا ترامب وميلانيا المشفرتان على سلسلة الكتل (بلوكتشين) الخاصة بالعملة المشفرة سولانا. وأطلقت عملة ميلانيا يوم الأحد.

وارتفع سعر عملة سولانا أيضا في مطلع الأسبوع، إذ وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 294.33 دولارا يوم الأحد.

وأطلق رمز ترامب المشفر يوم الجمعة، وجرى تداوله بأقل من 10 دولارات، لكنه ارتفع بسرعة، وبلغ ذروته عند 72.62 دولارا يوم الأحد. وتراجع أمس الاثنين، إذ انخفض من 52.15 دولاراً ليُتداول في نطاق 30 دولارا في وقت متأخر من اليوم.