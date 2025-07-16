ارتفاع أرباح بنك أوف أمريكا الفصلية إثر أداء قوي لأنشطة التداول

ارتفعت أرباح «بنك أوف أمريكا»، خلال الربع الثاني لهذا العام، مدعوماً بأداء قوي لأنشطة التداول، التي استفادت من تقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن السياسة التجارية الأمريكية.

وارتفع إجمالي إيرادات البنك بنسبة 4% إلى 26.5 مليار دولار مقارنة مع 25.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الدخل 7.1 مليارات دولار مقارنة مع 6.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 3%.

وكشفت نتائج أعمال المصرف ارتفاع إيرادات التداول بنسبة 15%، لتصل إلى 5.4 مليارات دولار، وهو الربع الثالث عشر على التوالي، الذي يشهد فيه القطاع نمواً في الإيرادات على أساس سنوي.

في المقابل تراجعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 9% إلى 1.4 مليار دولار، وسط تباطؤ صفقات الاستحواذ والاندماج، بسبب حالة عدم اليقين، التي أثارتها سياسات الرئيس «دونالد ترامب» التجارية.

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك، براين موينيهان، في التقرير إلى استمرار مرونة المستهلكين الأمريكيين، مع إنفاق قوي وجودة أصول مستقرة، إلى جانب تحسن في معدل استخدام التسهيلات الائتمانية التجارية، مؤكداً الزخم الإيجابي في أنشطة الأسواق.