3.7 مليارات دولار أرباح «جولدمان ساكس» بارتفاع 22%

ارتفعت أرباح «جولدمان ساكس» 22% في الربع الثاني، مع ارتفاع إيرادات تداول الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وانتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وبلغت أرباح البنك في الربع الثاني 3.7 مليارات دولار، مقارنة مع 3.01 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي إيرادات البنك 14.5 مليار دولار، مقارنة مع 12.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات البنك من تداول الأسهم بنسبة 36% لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، وزادت إيرادات أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع 9% على أساس سنوي عند 3.47 مليارات دولار.

وذكر «ديفيد سولومون» رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبنك في البيان: تعكس نتائجنا القوية مستويات نشاط العملاء الجيدة عبر كل أعمالنا، مشيراً إلى استجابة الاقتصاد والأسواق بشكل عام بشكل إيجابي لبيئة السياسات المتغيرة في الوقت الحالي.