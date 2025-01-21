توقعات بتفوقها على الأوروبية.. موسم أرباح أكثر ابتهاجاً للشركات الأمريكية

يتوقع محللو بنك «جيه بي مورجان» تفوق الشركات الأمريكية على نظيراتها الأوروبية من حيث وتيرة نمو الأرباح خلال موسم نتائج أعمال الربع الأخير من عام 2024.

وقال ميسلاف ماتيجكا، محلل استراتيجيات الأسواق في المقرض الأمريكي، إن الفارق المتوقع في نمو الأرباح كبير للغاية، وتتمتع الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي جلوبال 500» بفرصة أعلى لتحقيق أداء أفضل.

وأوضح في مذكرة أن فريق محللي البنك خفضوا توقعاتهم بالنسبة لأداء المؤشر الأمريكي قبل بدء موسم نتائج الأعمال رغم مرونة نمو أكبر اقتصادات العالم في الآونة الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرج».

وفي الوقت ذاته، عزز المحللون توقعاتهم بشأن الأسهم الدورية والدفاعية في أوروبا، لكنهم يرون احتمالاً على ألا تستطيع هذه الشركات تحقيق الأداء المرجو. وذكر ماتيجكا أن هذا يجعل السوق الأوروبية أكثر عرضة للخطر، خاصة عن مقارنة زخم نشاطها بنظيرتها الأمريكية.

وكان بنك «مورغان ستانلي» قد توقع حدوث تباين واسع النطاق في أرباح الشركات الأمريكية خلال الربع الرابع 2024 بسبب ارتفاع الدولار بالآونة الأخيرة.

وقال فريق المحللين الاستراتيجيين لدى البنك، إن أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ينتعش عادة مع ارتفاع الدولار، إذ إن 30% فقط من مبيعات الشركات المدرجة به يتم تحقيقها في الأسواق الخارجية.