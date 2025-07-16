ترامب يعتزم عزل جيروم باول قبل 4 أغسطس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام قاعة مليئة بالمشرعين الجمهوريين إنه سيقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة، حسبما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة CNBC، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي مستقبلًا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمكن أن يكون مرشحاً لخلافة جيروم باول.

وعكست مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءها الذي بدأت عليه الجلسة، ليتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%. وخسر مؤشر ناسداك المركب 0.6%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة، أي 0.5%.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC بأن ترامب أبلغ المشرعين الجمهوريين بأنه سيعزل باول من منصبه كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. وأضاف المسؤول: «سأل الرئيس المشرعين عن رأيهم في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وأعربوا عن موافقتهم على إقالته. وأشار ترامب إلى أنه من المرجح أن يفعل ذلك قريبًا».

على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب قد ذهب إلى حد صياغة خطاب لإقالة باول وعرضه على المشرعين خلال ذلك الاجتماع. فيما حددت تقارير إعلامية أخرى إلى أن ترامب ينوي اتخاذ هذه الخطوة قبل 4 أغسطس المقبل.

ولأسابيع، ظل ترامب يدفع باتجاه إقالة باول، داعيًا الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. يوم الثلاثاء، قال إن على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية.

ومع ذلك، أكد باول في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك المركزي كان سيُخفف سياسته النقدية بالفعل لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وقال باول: «في الواقع، علقنا السياسة النقدية عندما رأينا حجم الرسوم الجمركية، وارتفعت جميع توقعات التضخم تقريبًا في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ نتيجةً لها».