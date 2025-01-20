ارتفاع تاريخي لعملة البيتكوين قبل ساعات من تنصيب ترامب

شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا غير مسبوق لتصل إلى 109,420 دولارًا خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الاثنين، قبل ساعات من تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا.

هذا الارتفاع القياسي يعكس تعافي العملة المشفرة من تراجع سابق، حيث هبطت إلى ما يقرب من 100 ألف دولار بعد انخفاضها من مستوى 102 ألف دولار يوم الأحد.

جاء التراجع إثر إطلاق السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، عملة رقمية من نوع "ميمكوين"، ما أدى إلى تحول السيولة بعيدًا عن الأصول الرقمية الرئيسية.

واستعاد السوق زخمه سريعًا، حيث أضافت البيتكوين نحو 10 آلاف دولار في ساعات قليلة، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وبوصولها إلى هذا الرقم القياسي، تجاوزت القيمة السوقية للبيتكوين 2.1 تريليون دولار، مما جعلها تعود إلى قائمة الأصول السبع الكبرى عالميًا، تقترب من أمازون وألفابت، اللتين تقدر قيمتهما السوقية بنحو 2.4 تريليون دولار.

تزامن هذا الأداء القوي مع حالة من الترقب لتنصيب ترامب، الذي يُتوقع أن يلعب دورًا مؤثرًا في سوق العملات الرقمية نظرًا لعلاقته بالقطاع ووعوده الداعمة له، ومن المحتمل أن يشهد السوق مزيدًا من التقلبات مع تطورات اليوم.