توقع وصول إنتاج الأرز في الفلبين إلى مستوى قياسي

أعرب فرانشيسكو تيو لاورل وزير الزراعة الفلبيني عن تفاؤله بقدرة البلاد على تحقيق إنتاج قياسي من الأرز خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان الوزير القول إن استئناف برنامج دعم مزارعي الأرز بإجمالي 10 مليارات بيزو سيسمح للوزارة بتطبيق إجراءات تستهدف وصول إجمالي المحصول في الفلبين خلال العام الحالي إلى 46ر20 مليون طن من الأرز الجاف، مقابل حوالي 3ر19 مليون طن في 2024 وفقا للبيانات الأولية.

كان إنتاج الأرز في الفلبين قد سجل مستوى قياسيا في عام 2023 وبلغ 06ر20 مليون طن.

وفي 10 يناير الحالي قالت الحكومة الفلبينية إنها تستهدف وصول إنتاج الأرز الجاف خلال العام الحالي إلى 25ر19 مليون طن.